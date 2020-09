Aster Vranckx a vite oublié son raté: "Je n'y ai pas trop pensé"

En deux semaines, le jeune talent malinois est passé du plus gros raté de sa carrière à son premier doublé en Pro League.

Aster Vranckx avait loupé l'immanquable il y a deux semaines contre Ostende, mais il a prouvé sa capacité à très vite rebondir, ce week-end, en inscrivant un joli doublé, le premier de sa jeune carrière, samedi contre le STVV.

La preuve qu'au-delà de son talent, il peut aussi s'appuyer sur une certaine force de caractère? Il a en tout cas très vite digéré sa mésaventure ostendaise. "C'était difficile de comprendre comment j'avais pu rater une occasion comme celle-là, mais je me suis mis dans la tête qu'il fallait très vite oublier", explique-t-il au micro de la RTBF.

Avec succès, comme on a pu le voir samedi dernier. "Après ça, je n'y ai pas trop pensé, j'ai juste essayé de faire mon truc." Et ça lui permet de faire gonfler ses statistiques: à 17 ans, Aster Vranckx en est désormais à quatre buts et deux assists en 16 matchs de Pro League.