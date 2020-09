La Gantoise condamnée à l'improbable exploit

La Gantoise reste sur deux défaites consécutives et va devoir aller chercher un exploit improbable sur la pelouse du Dynamo Kiev.

La pénible victoire gantoise sur la pelouse de l'Excel Mouscron n'aura pas longtemps caché le malaise : battus à domicile par le Dynamo Kiev, les Buffalos ont réagi trop tard contre OHL, se contentant de réduire l'écart pour éviter que le score ressemble à une humiliation. Autant dire que les joueurs de Wim De Decker ne se déplacent pas en Ukraine dans les meilleures conditions.

Menés 1-2 à la "mi-temps" de cette double confrontation avec le Dynamo Kiev, La Gantoise est tout bonnement condamnée à l'exploit : aller s'imposer en Ukraine et y marquer au moins deux fois. Il y a un peu plus d'un an, le FC Bruges avait été arracher un nul (3-3) à Kiev, face à une équipe qui semblait mieux en place que le Dynamo actuel. Ce Gand-là paraît loin d'un tel résultat, d'autant qu'il faudra faire encore mieux.

L'Europa League, le vrai niveau gantois ? Oui, mais ...

La question qui vient spontanément en regardant La Gantoise jouer à ce niveau est : "Qu'irait faire ce club en Ligue des Champions" ? À la dérive depuis le début de saison, Gand, malgré ses exploits passés en Europe, ne semble pas à sa place dans la plus grande des compétitions. L'Europa League est certainement une scène plus adaptée.

Mais les 30 millions d'euros estimés de bénéfices en cas de qualification (en comptant les droits télévisés) et la perspective de disputer la C1 changeraient tout simplement la face de la saison gantoise : alors que le mercato est encore ouvert pour une petite semaine, le successeur (encore inconnu) de Lazlö Bölöni aurait bien plus de facilité à convaincre d'éventuels renforts en cas de qualification. Mais les chances gantoises se sont probablement évaporées la semaine passée ...