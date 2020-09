Les arbitres reviennent sur les actions litigieuses du week-end: le penalty annulé à Bruges est décrypté

Quelques actions litigieuses de la septième journée de Pro League ont été décryptées par le Professional Refereeing Department.

L'une des premières actions reprérées est la faute de Laurent Depoitre. L'attaquant touche l'adversaire avec les crampons en avant, au-dessus de la cheville. Il met ainsi en danger la sécurité de l'adversaire. L'arbitre donne un carton jaune à Laurent Depoitre pour une faute imprudente.

Le Professional Refereeing Department (PRD) attendait pour cette faute un carton rouge pour faute grave et une intervention du VAR.

Une autre action a beaucoup fait parler d'elle, c'est le penalty accordé au Cercle pour une faute de Deli sur Ugbo. Le VAR demande un examen sur le terrain (on field review) et après avoir vu les images, l'arbitre décide de ne pas accorder le penalty et reprend avec une balle à terre.

Le Professional Refereeing Department (PRD) estime que l'arbitre ne commet pas d'erreur manifeste (clear error) dans son évaluation pour l'attribution d'un penalty et n'attend pas d'intervention du VAR. Le PRD soutient la décision initiale de l'arbitre.