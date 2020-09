Officiel: l'ancien Rouche Evangelos Patoulidis signe à Ostende

Il avait été libéré par le Standard, il débarque au KVO.

C'est avec le KV Ostende qu'Evanglelos Patoulidis va découvrir la Pro League. Le jeune milieu offensif, 19 ans, a signé un contrat de trois ans à la Côte. Il arrive en provenance du Standard, où il est resté trois ans, mais où il n'a jamais eu l'occasion de percer dans le noyau A.

Et à Ostende, on croit beaucoup en lui. "C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualités et une grande marge de progression. Durant sa période de test, il nous a convaincus de ses qualités", confie Gautier Ganaye, président exécutif du KVO.