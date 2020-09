Voici notre équipe type de la 7ème journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence ce week-end en Jupiler Pro League.

Gardien

Cette semaine, nous avons décidé de mettre Miguel Van Damme à l'honneur. Koffi, Mignolet, Butez et d'autres gardiens ont été importants ce week-end, mais certaines choses dépassent tout simplement le football. Les seize gardiens de but qui ont joué en D1A ce week-end pensent sans doute aussi à lui. Nous aimerions donc lui souhaiter beaucoup de courage dans ces moments difficiles.

Défenseurs

Simon Deli a permis au Club de Bruges de remporter le derby brugeois, tandis que Jordi Vanlerberghe a été remarquable avec le KV Malines à un poste qui n'est pas le sien. Maxime Busi a de nouveau réalisé une grosse prestation avec le Sporting de Charleroi.

Milieux

Xavier Mercier et Kamal Sowah ont été importants ce week-end du côté d'OHL. Le premier a distillé des passes décisives et le deuxième a marqué deux buts afin de permettre au promu louvaniste de s'imposer à La Gantoise. Le jeune prodige Aster Vranckx a signé un doublé pour le KaVé.

Attaquants

Jean-Luc Dompé (1 but et 1 assist) a fait mal au Standard de Liège dimanche. Krépin Diatta a de nouveau été très important pour le Club avec un but et des dribbles déroutants. Loris Brogno a fait la différence pour le Beerschot en quinze minutes avec un assist et un but durant les arrêts de jeu tandis que Paul Onuachu a planté un doublé contre Ostende.

Voici notre équie type de la 7ème journée :