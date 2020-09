Fehervar y croit : "Après Reims, nous voulons créer la surprise contre le Standard de Liège"

Le vice-champion de Hongrie est le dernier obstacle du Standard de Liège avant les poules de l'Europa League. Les Rouches devront se méfier de leur adversaire, tombeur du Stade de Reims au tour précédent.

Fehervar est bien décidé à jouer crânement sa chance demain à Sclessin afin de décrocher la victoire. "Nous allons affronter une très bonne équipe habituée aux joutes européennes et nous serons vraisemblablement les outsiders", a lâché d'emblée le coach du club hongrois. "Tout peut arriver dans le football, ce n'est pas une science exacte. Nous avons créé la surprise contre le Stade de Reims, et voulons faire de même contre le Standard de Liège même s'ils sont plus forts que le club français", a confié Gabor Marton en conférence de presse.

Mardi soir, le champion de Hongrie Ferencvaros s'est qualifié pour les poules de la Ligue des champions en éliminant Molde durant les barrages. Une motivation supplémentaire pour MOL. "Un boost car nous voulons nous aussi nous qualifier et rejoindre ces poules de l'Europa League. De plus, ce serait la première fois que deux équipes hongroises participent à deux compétitions européennes", a souligné le coach âgé de 53 ans.

L'ancien club de Videoton veut revivre des moments comme ceux vécus il y a deux ans avec de bons résultats contre le PAOK et Chelsea. "C'est toujours bien de rencontrer de grandes équipes. Mais quand nous regardons de plus près, nous ne devons pas avoir peur pour demain. Contre Chelsea, nous avions perdu 1-0 à Londres et partagé l'enjeu chez nous (2-2). Mon équipe est prête à prolonger cette aventure européenne" a conclu l'ancien joueur de Genk.