Alvaro Gonzalez soulagé : "Le cauchemar est en partie terminé"

La Commission de discipline de la LFP a décidé mercredi de ne pas sanctionner Neymar (28 ans, 2 matchs en L1 cette saison) et Alvaro Gonzalez (30 ans, 4 matchs en L1 cette saison).

Alvaro Gonzalez est soulagé. Le défenseur central marseillais était accusé par Neymar d'avoir proféré des insultes racistes lors du dernier PSG-OM (0-1), le 13 septembre.

"Le cauchemar est en partie terminé avec une décision méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain", a écrit l'Espagnol sur Twitter.