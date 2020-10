Dortmund et ses Diables réagissent

Le Borussia a fait oublier sa défaite de la semaine dernière.

Sans Thorgan Hazard, mais avec Thomas Meunier et Axel Witsel, tous les deux titulaires, le Borussia Dortmund a fait oublier ses deux défaites de la semaine dernière.

Surpris par Augsbourg le week-end dernier, puis battu en Supercoupe par le Bayern, Dortmund a pu compter sur l’inévitable Erling Haaland, auteur d’un doublé, pour faire plier Fribourg (4-0).

Emre Can et Felix Passlack ont également ajouté leurs noms au tableau d’affichage. Victoire tranquille pour le Borussia et ses Diables Rouges qui, avec six points sur neuf, restent dans le bon wagon. Pierre G.