Accord trouvé avec le Stade Rennais, Jérémy Doku va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire d'Anderlecht

Après les arrivées samedi du défenseur central Daniele Rugani et du latéral gauche Dalbert, respectivement prêtés par la Juventus Turin et l'Inter Milan, le club breton va boucler son mercato d'été avec un gros coup : Jérémy Doku (18 ans).

Le Stade Rennais a réussi à trouver un accord total avec Anderlecht pour le transfert de Jérémy Doku, selon les informations du quotidien Ouest-France ce dimanche.

Ainsi, les dirigeants bretons ont accepté de débourser 27 millions d'euros, avec également un futur pourcentage à la revente pour les Mauves, pour s'attacher les services de l'international belge, qui va signer un contrat de 5 ans.

Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 7 matchs en ce début de saison, Doku va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du RSCA (record détenu par Youri Tielemans et ses 25 millions d'euros), et le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Stade Rennais.