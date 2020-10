Après Eden Hazard et Jan Vertonghen, un troisième Diable Rouge incertain

Roberto Martinez sera privé de plusieurs éléments.

S'il a sélectionné 33 joueurs pour les trois prochaines rencontres, Roberto Martinez ne les aura pas tous à sa disposition pour les affronter la Côte d'Ivoire, l'Angleterre et l'Islande.

Eden Hazard est dores et déjà forfait et Jan Vertonghen le saura aussi si on en croit les propos de son entraîneur, Jorge Jesus. Mais l'incertitude est également grande concernant Dennis Praet. Touché au genou, l'ancien Mauve avait repris l'entraînement durant la semaine avec Leicester, mais il a à nouveau ressenti des douleurs.

Il n'était pas sur la feuille de match, dimanche, pour la réception de West Ham. Les Foxes et Brendan Rodgers ne veulent prendre aucun risque et il pourrait, lui aussi, faire l'impasse sur le rassemblement d'octobre des Diables Rouges.