Le projet ostendais prend forme

Le KVO version Alexander Blessin a rapidement séduit par ses intentions de jeu en Pro League, mais les points ont, un peu, dû se faire attendre. Après avoir perdu ses deux premiers matchs, Ostende a pourtant trouvé son rythme de croisière.

Comme l'a souligné le patron du club côtier sur Twitter après la victoire de dimanche contre Mouscron. "Six matchs sans défaite, nouvelle victoire à domicile et une clean sheet: continuons à travailler pendant la trêve internationale", insiste Gauthier Ganaye. Avec 12 points, le KVO a délaissé le bas de classement pour s'installer dans la première moitié du tableau de la Pro League.

Great performance from the guys from first to last minute! 6 unbeaten in a row, back to back wins at home @kvoostende and a clean sheet! 👏🏻let’s put the work in during the international break and come back stronger 👊🏻🟢🔴🟡 https://t.co/w358O1Z0bn