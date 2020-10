Pas de Ballon d'Or, mais un Onze d'Or : France Football élit ses meilleurs joueurs de tous les temps !

France Football a ainsi décidé de profiter de l'absence de Ballon d'Or 2020 pour lancer l'élection, avec vote du public, d'un Onze d'Or : à chaque poste, 10 nominés au moins et des votes ouverts pour l'élection du plus grand joueur de tous les temps à son poste. Ce lundi 5 octobre, place à la défense : 10 gardiens de but, 10 arrières droits, 10 défenseurs centraux, 10 arrières gauches.

L'équipe prendra place en 3-4-3 et un seul défenseur central sera donc élu, de manière un peu surprenante.

We sum up all the nominees reveal of today ! #BOdreamteam



Next steps :

12th of October : 20 defensive midfields and 20 offensive midfields

19th of October : 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards



Stay tuned ! pic.twitter.com/hjZ7FFlDD2