Revoilà enfin Sinan Bolat : "Ca faisait longtemps"

Sinan Bolat a enfin pu faire ses débuts avec La Gantoise, et il ne les a pas ratés.

Pas de clean-sheet, mais un premier match réussi pour Sinan Bolat, qui a enfin pu faire ses débuts avec La Gantoise. "Je suis très content de retrouver les perches, ça faisait longtemps. Commencer par un tel résultat, c'est d'autant plus beau", se réjouit le Turc après son match.

Les supporters ont déjà adopté l'ancien de l'Antwerp : "Ca me fait plaisir qu'ils scandent mon nom. Je veux être important pour ce club. Bien sûr, c'est dommage d'avoir encaissé, mais on ne doit pas trop y penser". Son entraîneur Wim De Decker était également satisfait : "Je connais bien Sinan, j'ai travaillé avec lui par le passé. Il respire la confiance et ça a fait du bien au groupe. Mais Davy Roef a aussi montré de belles choses dans les semaines précédentes", estime-t-il.