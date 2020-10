Les Espoirs déforcés pour un match important : "On espère les aider en Moldavie"

La décision de Roberto Martinez d'appeler Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw pour le match amical face à la Côte d'Ivoire laisse Jacky Mathijssen bien démuni en défense.

Bornauw et Vanheusden sont naturellement des éléments très importants de l'équipe nationale U21 et s'ils quitteront les Diables Rouges après le match face à la Côte d'Ivoire, ils manqueront tout de même la réception du Pays de Galles avec les Espoirs. "On est très fiers d'être ici et on espère juste que nos équipiers en Espoirs l'emporteront vendredi", déclare Zinho Vanheusden.

"Ensuite, on ira en Moldavie pour les aider. Et sinon ? Alors, on gagnera les deux matchs suivants (rires)". Vanheusden et Bornauw seront les ambassadeurs de l'équipe U21 parmi les A : "Ca ne change pas notre statut quand on revient en Espoirs, je crois. Tout le monde est égal en U21", affirme Sebastiaan Bornauw.