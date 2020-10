Succès spectaculaire pour le RWDM en amical

Comme souvent, les clubs profitent de la trêve internationale pour se tester en amical.

A l'image du KV Courtrai et du RWDM qui avait pris rendez-vous ce mardi après-midi, pour une joute amicale et c'est le club bruxellois qui s'est imposé au terme d'une rencontre riche en buts, que le RWDM aura menée de bout en bout(3-4).

Erwin Senakuku avait ouvert le score après un quart d'heure de jeu, Nicolas Rommens a doublé la mise cinq minutes plus tard sur penalty. Et si Christophe Lepoint a réduit la marque, les Molenbeekois ont à nouveau pris deux buts d'avance grâce à Mayingila Nzuzi. Dans la dernière demi-heure, Hakim Luqman et Jovan Stojanovic ont remis les deux équipes locales à égalité, mais le RWDM a finalement eu le dernier mot via Corenthyn Lavie.