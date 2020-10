La farce du jour: l'Ukraine n'a que 13 joueurs pour affronter la France et pourrait aligner... l'entraîneur adjoint

Quand le Coronavirus offre des situations particulières...

Depuis l'annonce de sa liste pour affronter la France, ce mercredi soir en amical au stade de France, l'Allemagne samedi et l'Espagne mardi en Ligue des Nations, Andreï Chevtchenko avait dû déplorer 6 forfaits sur blessure et 6 autres en raison du Covid-19 (deux joueurs positifs, Piatov et Stepanenko, et 4 cas contact du Chakhtior Donetsk, Junior Moraes, Marlos, Kovalenko et Matvienko).

Le gardien de but Georgy Bushchan connaîtra sa première cap à 26 ans. Le dernier rempart du Dinamo Kiev remplace l'habituel titulaire Andriy Piatov. En cas de pépin pendant le match amical, c'est Oleksandr Shovkovsky qui le remplacera. Entraîneur adjoint de la sélection, ce dernier a ...45 ans et il n'a plus chaussé les crampons depuis le 18 septembre 2006.