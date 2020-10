"Ça m'a surpris que Charleroi s'intéresse à moi"

Il est l'un des trois derniers renforts enregistrés par le Sporting de Charleroi et il admet que son transfert a été très vite réglé.

Quelques minutes seulement après avoir confirmé le départ de Maxime Busi, le Sporting de Charleroi a enregistré l’arrivée de son remplaçant désigné. Une surprise pour le principal intéressé: "Ca m’a étonné que le Sporting de Charleroi s’intéresse à moi", confirme Jules Van Cleemput au Laatste Nieuws.

Et pourtant, son transfert a été réglé "très vite": "Les premiers contacts datent de dimanche. Lundi, je suis arrivé à Charleroi à 16 heures avec mon agent. Les discussions ont duré jusque 22h30. Il y avait un peu de stress, mais ça a finalement payé. Et je suis très heureux que nous soyons arrivés à un accord."

Et pour cause : alors qu’il était barré par le jeune Issa Kaboré à Malines, le latéral droit aura, à priori, moins de concurrence à Charleroi où Maxime Busi est parti vers la Serie A et où il aura pour mission de le faire oublier.