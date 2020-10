Abraham, Sancho et Chillwell pourraient bien être présents contre la Belgique

Les trois jeunes stars de la sélection anglaise avaient été écartés par prudence après avoir enfreint les règles sanitaires.

Décidément, les jeunes footballeurs anglais ont du mal à respecter les règles sanitaires lors des rassemblements internationaux. Alors que la dernière fois, Phil Foden et Mason Greenwood avaient été écartés pour avoir fait entrer en douce des filles dans l'hôtel de la sélection en Islande, ce sont cette fois Tammy Abraham (Chelsea), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Ben Chillwell (Chelsea) qui ont enfreint les règles en organisant une fête à plus de 6 personnes pour l'anniversaire d'Abraham le week-end passé.

Tous trois avaient été écartés du groupe, non pas par punition mais bien par précaution sanitaire malgré leur test négatif, en tenant compte de la période d'incubation du virus. Ils ne joueront pas le match amical de ce jeudi face au Pays de Galles. Cependant, rapporte SkySports, ils pourraient réintégrer le noyau dès ce vendredi et donc entrer en ligne de compte pour les matchs de Ligue des Nations face à la Belgique et au Danemark.