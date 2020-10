Johan Beerlandt claque la porte d'Anderlecht : "Une gestion dictatoriale inacceptable"

Au lendemain de sa démission du CA d'Anderlecht, Johan Beerlandt a fait paraître un communiqué dans lequel il pointe du doigt la mauvaise gestion du club bruxellois.

Hier matin, Johan Beerlandt a pris la décision de quitter le Conseil d'Administration d'Anderlecht. D'après les informations de Het Nieuwsblad, il aurait remis sa démission en raison d'une mauvaise gestion du conseil. Un désaccord serait notamment survenu entre les actionnaires minoritaires et les grands patrons du RSCA qui n'auraient pas trouvé d'accord quant à une nouvelle hausse du capital du club.

Le patron de l'entreprise de construction Besix a tenu à expliquer sa décision dans un communiqué de presse paru ce samedi. "Il ne m’est plus possible de rester membre de son conseil d’administration, un conseil au sein duquel seules les décisions de l’actionnaire majoritaire doivent être entérinées sans dialogue entre parties [...] De plus, les décisions unilatérales d’une gestion dictatoriale inacceptable étant désormais utilisées pour faire porter à tous les actionnaires, y compris à moi-même, la responsabilité de la situation financière dramatique et de la vente forcée de joueurs essentiels, alors il n’y a rien d’autre que je ne puisse faire si ce n’est de me retirer en tant qu’administrateur."

Qui plus est, l'ancien actionnaire minnoritaire du RSCA a ajouté qu'il refusait de "porter la moindre responsabilité ou participation dans la chute financière et sportive du club, ni dans la décision de monétiser rapidement des joueurs de haut niveau." Des déclarations qui font écho aux dernières indiscrétions parues dans la presse, selon lesquelles Anderlecht aurait subi une perte de 36 millions d’euros la saison dernière...