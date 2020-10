🎥 L'assist de Laurent Jans, la conclusion de Sinani: le but 100% Pro League du Luxembourg

Le Luxembourg continue d'épater en Ligue des Nations. Après avoir dompté l'Azerbaïdjan et Chypre, les Luxembourgeois se sont attaqués au Monténégro. Battus par le Monténégro au match aller, Laurent Jans et ses partenaires ont pris une très belle revanche, mardi soir.

Avec deux nouveaux Belgicains dans les premiers rôles: le Standardman Laurent Jans a parfaitement trouvé Danel Sinani dans le rectangle, le nouvel ailier de Waasland-Beveren a enroulé pour offrir la victoire au Luxembourg à cinq minutes de la fin du match. Les deux hommes seront en confiance pour leur retour en Pro League le week-end prochain et le Luxembourg prend la tête de son groupe avant la dernière ligne droite.

2-1. Final score. They did it. Wonderful winner from Sinani. Deserved win for Luxembourg. #ncfc pic.twitter.com/BMtD3kN3zk