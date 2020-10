L'Allemagne critiquée, Joachim Löw réagit

La Mannschaft na pas été brillante lors de ses deux dernières sorties. Les troupes de Low ont enregistré une courte victoire et un match nul obtenu dans la douleur, mais surtout quatre buts encaissés.

L'Allemagne n'est habituée à encaisser autant de buts et cela fait désormais l’objet de nombreux débats dans la presse outre-Rhin. Après un match peu convaincant contre l'Ukraine, le sélectionneur allemand avait décidé ce mardi soir d’opter pour un dispositif différent contre la Suisse. Joachim Löw a opté pour une défense à quatre plutôt qu'à trois. Mais ce changement n’a pas donné entière satisfaction avec trois buts encaissés et un match nul arraché dans la douleur (3-3).

Le technicien âgé de 60 ans a tenu à faire face aux critiques en réclamant du temps pour s’adapter à ces différents systèmes de jeu. "Non, c'est bien si nous apprenons les deux et nous améliorons dans les deux systèmes. Vous ne pouvez pas toujours jouer dans un seul système. Nous avons joué en tête-à-tête, homme contre homme. Nous avons commis des erreurs, et parfois c'était ouvert", a souligné l'homme fort de la Mannschaft en conférence de presse. "Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement dans sur le plan défensif ? Nous n'étions pas toujours bien placés."