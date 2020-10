Philippe Clement prépare le match au sommet: "Le Standard jouera le titre jusqu'au bout"

Ce samedi, le match au sommet verra le Standard affronter le Club de Bruges. Philippe Clement s'est exprimé à propos des Rouches, de son nouveau transfert et du calendrier chargé qui attend son équipe.

Philippe Clement est prêt pour la rencontre de ce samedi: "J'ai vraiment hâte d'être à cette rencontre", a-t-il expliqué en conférence de presse. "J'ai aussi regardé les statistiques: cela fait quelques années que le Club de Bruges n'a plus gagné à Sclessin, c'est donc un défi pour nous. Le Standard fait un bon début de saison et je m'attend à les voir disputer le titre jusqu'à la fin de la saison".

Avec l'arrivée de Noé Lang, Clement a une arme offensive de plus: "Je l'ai vu à l'oeuvre il y a quelques semaines. C'est toujours ce que je fais lorsque nous sommes intéressé par un joueur et je pense qu'il va nous apporter de la qualité. L'Ajax voulait le garder mais il a été séduit par le projet de Bruges et c'est beau".

Maintenant que le mercato estival est passé, le Club est prêt à se lancer dans la course au titre: "C'est un deuxième départ. Le mercato est terminé et maintenant on sait avec quel groupe on va pouvoir travailler jusqu'en janvier. Maintenant, nous allons avoir un programme chargé puisque nous allons jouer 18 rencontres. Cela va permettre de donner du temps de jeu à tout le monde".