Laurent Demol : "Seraing mérite sa place de leader"

Ce dimanche après-midi, le RFC Seraing est allé s'imposer 3-4 au RWDM lors de la septième journée de D1B. Les Métallos confortent donc leur place de leader au classement.

Le RWDM avait pourtant débuté la rencontre de la meilleure des manières ce dimanche en menant rapidement 2-0 après 25 minutes de jeu. Mais, Seraing reviendra au score et prendra même les commandes de la rencontre juste avant la pause. En début de seconde période, les Bruxellois égaliseront sur un penalty et verront les visiteurs réduits à dix après l'expulsion de Faye. Toutefois, c'est Seraing qui fera le 3-4 et l'emportera pourtant en infériorité numérique.

"Nous avons effectué une bonne entame de match comme nous l'avions décidé en menant 2-0 après 25 minutes", a confié Laurent Demol à l'issue de la rencontre. "Nous connaissions la qualité de jeu de notre adversaire. Une équipe joueuse qui aime aller vers l'avant et qui possède une belle maîtrise technique. Quand ils ont réduit le score, ils ont pris confiance et sont revenus dans la partie malgré leur mauvais début", explique le coach des Bruxellois avant d'évoquer ce qui a fait mal aux siens.

"Ils ont joué avec beaucoup de justesse notamment sur leurs transitions et on l'a vu sur certains buts. Quand on regarde le classement et ce que démontre cette équipe depuis le début de saison, Seraing mérite sa place de leader. Avec leurs points forts, ils sont passés au-dessus de nous malgré leur infériorité numérique. Une bonne gestion de leur part qui prouve qu'à 10 contre 11, rien n'est impossible. Nous n'avons peut-être pas été assez lucides dans les 30 derniers mètres. Nous sommes passés à côté de quelque chose cet après-midi. Il faudra se refaire contre le Lierse le week-end prochain et ne plus commettre les mêmes erreurs", a conclu Laurent Demol.