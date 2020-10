Siemen Voet ému après son premier but pour Malines : "J'ai été submergé"

L'expression faciale du buteur de Malines après le 1-0 contre Courtrai en dit long. Ce n'était pas non plus le nom auquel on s'attendrait: Siemen Voet. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée au bout des 90 minutes.

C'était le scénario de rêve pour Siemen Voet: marquer lors de son premier match avec Malines. Cela fait quelque chose à une personne. "Il y avait tellement d'émotions. Je peux à peine me souvenir de ce que j'ai fait juste après. J'étais assez submergé. Quelques minutes plus tard, il y a ce carton rouge..." Ce qui a laissé un goût amer, car Malines a subi une défaite derrière. "Pour moi personnellement, c'était un moment agréable et amusant, mais nous n'arrivons à rien malgré cela." Voet n'était pas dans les plans jusqu'à présent et n'était même pas dans la sélection certains week-ends. "Avec cette situation Covid, vous savez qu'il faut toujours être prêt. C'est Rocky Bushiri qui a été testé positif et Thibault Peyre était également malade. Ce dernier présentait des symptômes de grippe, mais pas de Covid-19." Dans tous les cas, cela semblait dessiner une place de titulaire pour Voet. "L'entraîneur m'a envoyé un texto pour dire que j'allais commencer. J'ai eu une poussée d'adrénaline et je suis entré dans le match avec une certaine confiance." Les tripes sur le terrain Le gaucher a également montré tout son sang-froid avec le ballon. "Dans ma jeunesse, je n'ai fait que dribbler. Il y a des entraîneurs qui n'en veulent pas car l'arrière est complètement ouvert quand le ballon est perdu. Mais lui, il aime ça", confie Voet qui sait ce que Vrancken attend de lui. Et s'il marque aussi ses buts, c'est bonus. Qui sait, cela augmente également ces chances de rester dans l'équipe. "Ils m'ont toujours dit qu'un défenseur avec une capacité de but a un avantage si deux défenseurs sont sur le même pied. Je n'ai pas marqué beaucoup dans ma jeunesse. A Roulers, j'ai marqué à deux reprises, ce qui n'est pas tant que ça. Maintenant, je marque immédiatement, dès mon premier match. Si je marque régulièrement, je suis heureux que cela puisse être un avantage supplémentaire."