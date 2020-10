Les jours de Fernando Da Cruz comptés à Mouscron? "Cette décision ne m'appartient pas"

Si des noms circulent déjà pour lui succéder sur le banc de l'Excel, Fernando Da Cruz est, jusqu'à preuve du contraire, toujours l'entraîneur des Hurlus.

Une entraîneur qui n'a pas caché sa déception après la défaite concédée par l'Excel Mouscron sur son terrain contre l'AS Eupen. "Parce qu'on a fait un bon match et on a des chiffres qui le montrent. On a été supérieur en possession, on a eu plus de tirs, plus de tirs cadrés, on a gagné plus de duels. Il nous a manqué de l'efficacité, notamment sur les 20 premières minutes, mais globalement aussi de l'efficacité dans notre rectangle, puisque les deux buts viennent de phases arrêtées."

Mais le bilan chiffré est insuffisant et Fernando Da Cruz en est conscient. Assez insuffisant pour précipiter sa sortie? "Je ne peux pas répondre à cette question", répond-il au micro d'Eleven. "Ce n'est pas de mon ressort, ça se passe au-dessus de moi. Tant qu'on ne me dit rien, je continue à travailler, j'ai l'énergie pour, les joueurs l'ont montré aussi. Cette décision ne m'appartient pas."