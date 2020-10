L'Union Belge communique : suspension de la Nationale 1 confirmée, la Pro League adapte ses protocoles

L'Union Belge a communiqué officiellement concernant les modifications de protocole liées aux nouvelles mesures sanitaires.

La Royal Belgian FA a ainsi officialisé la suspension jusqu'au 8 novembre de la Nationale 1 et confirme les suspensions, pour la même durée, de toutes les compétitions ACFF (à partir des U14) et VV. Même tarif pour les compétitions Élite des jeunes en Pro League, à l'exception des U21 qui continueront comme prévu. Concernant le football féminin, la Super League n'adapte pas encore ses protocoles, étant à l'arrêt pour cause de trêve internationale, mais les divisions inférieures s'arrêtent également.

Au niveau de la Pro League, pas de changement : la D1A et la D1B continuent comme prévu, mais l'Union Belge précise que la Pro League "est en train d'adapter ses protocoles" aux nouvelles mesures sanitaires. "Il est possible qu'une actualisation des mesures susmentionnées intervienne après le Conseil national de sécurité de ce vendredi", conclut le communiqué.