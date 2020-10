Vincent Kompany bientôt coaché mentalement par un entraîneur de volley-ball ?

Ce dimanche contre OHL se trouvait un invité spécial en tribunes : le coach de l'équipe nationale ... de volley-ball, Gert Vande Broek. Il pourrait travailler en collaboration avec le RSCA.

Vincent Kompany et ses joueurs ont-ils besoin d'un coach mental pour surmonter leurs difficultés récentes, notamment dans la gestion des fins de rencontres ? C'est une possibilité, et Kompany lui-même envisagerait ainsi d'engager un coach personnel, rapportent le Nieuwsblad et La Dernière Heure ce mercredi. Il s'agirait de Gert Vande Broek, le sélectionneur des Yellow Tigers, l'équipe nationale belge de volley-ball.

Cependant, précise-t-on, Vande Broek ne serait pas envisagé suite aux résultats récents : les contacts entre lui et la direction du RSCA ainsi qu'avec Kompany dateraient de plusieurs semaines. Il amènerait une véritable expertise avec lui puisqu'il est actuellement professeur à la KUL, l'université de Louvain, dans le domaine de la dynamique de groupe et du leadership. Gert Vande Broek aiderait personnellement Vincent Kompany sur ces plans, et ne s'immiscerait naturellement pas dans le sportif.