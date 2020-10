Charles De Ketelaere "fait partie des joueurs" suivis par Roberto Martinez

Les prestations de Charles De Ketelaere, désormais aussi en Ligue des Champions, en font un candidat clair à une sélection en équipe nationale.

Après Yari Verschaeren, Jérémy Doku, Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw, beaucoup s'attendent à ce que Charles De Ketelaere soit le prochain jeune talent belge à découvrir l'équipe A. Le médian brugeois évolue à un excellent niveau depuis des mois désormais et s'est montré à niveau en Ligue des Champions sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg ; Roberto Martinez peut-il se permettre de ne pas le sélectionner ?

"Il pourrait être appelé. Il fait partie d'un groupe de 7 Espoirs auxquels nous accordons un suivi particulier avec Roberto Martinez", a révélé Jacky Mathijssen, sélectionneur des U21, à Sporza. "Si le sélectionneur pense que le moment est venu de le faire goûter à l'équipe A, je le comprendrai et ne m'y opposerai pas. Cela pourrait être pour une double disponibilité en équipe A et en Espoirs, comme nous l'avons déjà fait (avec Vanheusden et Bornauw, nda)".

Pourquoi pas plus tôt ?

Certains s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Doku, par exemple, à être appelé en premier. "C'est une question de qualités spécifiques. Parfois, vous avez un profil dont dispose déjà l'équipe A. Doku et De Ketelaere n'ont pas les mêmes qualités, même si tout le monde convient qu'ils sont tous les deux très bons".