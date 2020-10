Le Standard de Liège chute face aux Rangers

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontait les Glasgow Rangers lors de la première journée d'Europa League et disputait par la même occasion sa 250ème joute européenne devant 2.880 supporters présents à Sclessin.

Ce jeudi soir, Philippe Montanier devant composer son onze sans Michel-Ange Balikwisha et Nicolas Raskin, tous deux positifs au Covid-19. Toutefois, le technicien français pouvait compter sur les retours de Selim Amallah et de Jackson Muleka. Côté écossais, Steven Gerrard alignait son équipe type.

Dès l'entame de la rencontre, le Standard pressera son adversaire sans toutefois le mettre en difficulté. Mais ce sont pourtant les Rangers qui ouvriront le score dans cette partie grâce à un penalty obtenu suite à une faurte de Dussenne. C'est le capitaine James Tavernier qui se chargera de le transformer (19e), 0-1. Deux minutes plus tard, Hagi tentera sa chance à distance avec une frappe flottante, mais celle-ci passera de peu à côté du but de Bodart (21e).

Pas abattu pour autant, le Standard ne sera pas loin de recoller au score peu avant la demi-heure de jeu mais la tête de Muleka ira heurter la barre transversale (29e). Le matricule 16 poussera mais ne parviendra pas à égaliser avant la pause, la faute aux montants adverses. En effet, Muleka reprendra le cuir de la tête en toute fin de première période, mais celui-ci sera repoussé par la barre (45e).

En début de seconde période, Tavernier distillera un caviar à Morelos mais le Colombien verra Bodart effectuer une très belle sortie (48e). Puis peu avant l'heure de jeu, le déluge s'abattra sur Sclessin. Sous un ciel orageux et des trombes d'eau, les troupes de Philippe Montanier continueront leur marche en avant. Le technicien français n'hésitera d'ailleurs pas à faire monter Carcela au jeu à la place de Fai afin d'apporter plus de danger devant les buts adverses (63e). Dix minutes plus tard, à nouverau du sang frais avec un double changement et les montées de Cop et Avenatti pour Amallah et Lestienne (73e). Les vingt dernières minutes seront compliquées pour les deux équipes tant le terrain sera détrempé, une véritable piscine. Alors que Cop venait de rater une occasion en or suite à un contrôle manqué dans le rectangle, l'ancien Anderlechtois Roofe tuera la rencontre dans le temps additionnel (90e+3), 0-2.

Mauvaise opération pour les Liégeois avec cette défaite à la maison face à un concurrent direct pour la deuxième place du groupe. Malgré deux barres de Muleka, les Rouches ont été peu dangereux. De plus, les 25 dernières minutes ont été quasiment injouables tant le terrain était détrempé.