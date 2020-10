🎥 Satisfait de la victoire, Steven Gerrard est encore ébloui par le but de Kemar Roofe : "Un but de classe mondiale, le plus beau que j'ai vu !"

Le Standard de Liège s'est incliné face aux Rangers ce jeudi soir (0-2) lors de la première journée d'Europa League.

Steven Gerrard était évidemment satisfait à l'issue de la rencontre. "Une victoire importante et méritée, nous avons gagné contre une très bonne équipe. Nous avons bien défendu malgré les deux barres puis le jeu a changé durant les vingt dernières minutes. Aurait-il fallu arrêter le match à cause des conditions météorologiques ? Pas besoin, les arbitres n'ont sûrement pas envisagé cela. Il pleuvait des cordes et le tonnerre grondait il est vrai. Mais c'est l'équipe qui voulait le plus qui allait l'emporter dans des conditions pareilles", a souligné le T1 des Rangers.

L'ancien milieu de Liverpool a aussi évoque le deuxième but de Roofe. "Je pense que c'est un but intelligent, même de classe mondiale. Sans doute le but le plus beau que j'ai vu depuis que je suis dans le football et que je verrai. Il a éliminé deux adversaires dans les pires conditions possibles et puis fait preuve de clarté en réussissant un magnifique un lob de 50 mètres", a précisé le technicien anglais.

Steven Gerrard s'était informé auprès de ses amis belges avant d'affronter les Rouches. "Jai reçu de très bonnes infos et elles m'ont permis d'en savoir plus sur les forces et faiblesses des joueurs adverses. Le Standard n'avait plus perdu à la maison depuis 6 ans sur la scène européenne, ça montre la qualité de cette équipe. Je suis juste déçu de leur réaction en fin de match", a conclu l'ancien joueur des Reds.