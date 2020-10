Le Standard de Liège a enregistré une deuxième défaite consécutive après celle concédée face aux Rangers jeudi dernier en Europa League. Les Rouches ont été fantomatiques au Stayen.

Ce dimanche, le Standard de Liège avait l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Jupiler Pro League mais le matricule 16 s'est pris les pieds dans le tapis synthétique du Stayen. "Indigne du Standard. Nous n'étions pas là, nous étions absents…" a lâché Selim Amallah à l'issue de la rencontre au micro d’Eleven Sports.

Philippe Montanier attendait une réaction de ses troupes après la défaite concédée cette semaine contre les Rangers sur la scène européenne. "Ici avant le match, il nous avait prévenus que c’était un match clé pour nous et que nous avions l’occasion de prendre la tête provisoirement. Maintenant nous devons vite relever la tête et nous devons parler entre joueurs parce qu’il y a des choses à dire. Il faut vite qu’on relève la tête et qu’on revienne dans le coup", a lâché l'international marocain.

Ce jeudi, les Liégeois se déplaceront au Portugal pour y affronter Benfica. "Un déplacement très difficile nous attend. Il fallait gagner ce match contre Saint-Trond pour nous remettre dedans, mais bon voilà nous devrons faire notre possible à Lisbonne et nous focaliser ensuite sur Ostende en championnat", a conclu le milieu offensif.