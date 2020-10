En France, une décision serait déjà prise pour le football en cas de reconfinement

Cette même source précise que le contexte diffère sensiblement de celui qui avait engendré un arrêt soudain des compétitions officielles lors de la première vague. "On n’est pas dans le même contexte que la saison dernière. On a quand même une expérience aujourd’hui assez élevée et une maturité dans la manière dont doivent se passer les cadres de restrictions. On a aussi une connaissance bien plus forte de la question des contrôles et des tests. On est en situation de pouvoir se confronter à n’importe quel scénario et maintenir une activité", conclut ce proche du Président de la République Emmanuel Macron.