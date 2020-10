Toby Alderweireld de retour chez lui à Anvers : "Dommage que ma famille ne puisse pas venir voir le match"

Antwerp - Tottenham sera le match au sommet du groupe mais également l'occasion de retrouvailles entre José Mourinho et Luciano D'Onofrio, ou encore Toby Alderweireld dans sa ville natale.

Le Diable Rouge de 31 ans jouera pour la première fois un match professionnel sur le sol anversois.

Un événement un peu spécial qu'il ne pourra cependant pas partager avec sa famille même si le défenseur relativise : "En ce moment, il y a des gens qui ont des problèmes bien plus importants. Ce sera une soirée spéciale et si je devais être égoïste un petit instant, je dirais que c'est dommage que personne de ma famille ne pourra être au stade pour la rencontre. Je ne les ai pas vus depuis longtemps, et je ne sais pas quand ce genre d'événement se reproduira."

Après un début de saison plein de doutes, Alderweireld a retrouvé sa place dans le onze : "Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. Lundi à Burnley, ce n'était pas une rencontre facile. Malgré le fait que l'entraîneur veuille instaurer du football offensif, nous n'avons pas pu créer grand chose. Mais il était également important que nous nous défendions bien, que nous soyons à nouveau solides. Cela nous a donné confiance", poursuivait le Belge en conférence de presse.

Reste à voir si Alderweireld débutera la partie au Bosuil, entre-temps le défenseur rétabli de sa blessure à l'oeil sera opérationnel.