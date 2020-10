🎥 Souvenir inoubliable: le tout premier triplé de la carrière de Kevin De Bruyne

Deux lucarnes nettoyées, un petit ballon piqué et une victoire de prestige à Bruges: il y a tout juste neuf ans, le jeune Kevin De Bruyne inscrivait le tout premier triplé de sa carrière.

Le 29 octobre 2011, une date qui a sans aucun doute compté dans la carrière de Kevin De Bruyne. Déjà à l'époque, Kevin De Bruyne a pris l'habitude de frapper dans les grands matchs. Et quoi de mieux qu'un choc contre Bruges pour inscrire le premier triplé de sa carrière?

Un 4-5 épique au Jan Breydel

Kevin De Bruyne n'avait que 20 ans, mais il avait déjà un titre de champion de Belgique dans la poche. Il avait déjà empilé les assists et les buts en Pro League, Il avait déjà découvert la Ligue des Champions, mais ce déplacement dans la Venise du Nord restera dans sa mémoire.

En feu, le Club de Bruges et le champion en titre ont offert un spectacle inoubliable aux 30.000 spectateurs massés dans les tribunes du Jan Breydelstadion. Neuf buts, des retournements de situation et deux futurs incontournables de l'effectif des Diables Rouges à l'honneur: Thomas Meunier, qui a inscrit ce jour-là le troisième but de sa carrière en Pro League, et Kevin De Bruyne, qui allait s'ériger en homme du match, au terme d'une prestation cinq étoiles.

8 buts, 14 assists avant de signer à Chelsea

C'est déjà le Gantois qui avait ouvert le score après deux petites minutes du jeu. Il est à nouveau sorti de sa boîte dans le dernier quart d'heure. En égalisant, d'une frappe puissante d'abord, avant d'offrir la victoire au Racing Genk d'un subtil ballon piqué au-dessus de Colin Coosemans à six minutes du coup de sifflet final (4-5).

Quelques mois plus tard, le Racing Genk abandonne son titre au profit du Sporting d'Anderlecht et se contente de la troisième place. Kevin De Bruyne boucle la saison, sa dernière avec le Racing Genk, avec 8 buts et 14 assists au compteur. Dans la foulée, il signe à Chelsea et c'est finalement en Allemagne, avec le Werder, puis avec Wolfsburg qu'il va s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de la planète...