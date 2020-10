Les ambitions européennes de Jan Vertonghen et Benfica: "Nous pouvons aller loin"

Jorge Jesus l'avait dit avant le coup d'envoi de cette Europa League 2020-2021: les Lisboètes ont fait de cette compétition un véritable objectif.

Et pourtant, l'objectif initial du nouveau club de Jan Vertonghen, c'était la Ligue des Champions. Mais Benfica a courbé l'échine dès son entrée en lice en éliminatoires. Jan Vertonghen avait d'ailleurs été le héros malheureux de cette élimination contre le PAOK.

"Un outsider"

Il avait inscrit l'autobut qui avait précipité la chute de Benfica. "C'était très douloureux", se souvient-il pour Sporza. "Il s'agissait de mon tout premier match ici et il a fallu digérer ça, mais j'ai essayé d'oublier le plus vite possible et d'ailleurs, depuis, nous avons tout gagné."

Benfica caracole en tête du championnat portugais et n'a pas manqué son entrée en matière en Europa League, avec deux victoires en deux matchs. "Nous pouvons aller loin dans cette Europa League et c'est un de nos objectifs", insiste Jan Vertonghen. "Aux yeux du public belge, nous ne sommes pas très connus, mais nous avons une équipe solide et nous sommes un outisder."