Un joueur de l'Antwerp dans l'équipe-type de l'Europa League

Jérémy Gelin, défenseur central de l'Antwerp, figure dans l'équipe-type de l'Europa League après la victoire de ses couleurs face à Tottenham ce jeudi (1-0). Une belle récompense pour le Great Old qui trône en tête de sa poule européenne. D'après le site de statistiques WhoScored, un second joueur de l'Antwerp mérite même sa présence dans le onze-type : Ritchie De Laet, auteur il est vrai d'un match quatre étoiles !

🔥 Team of the Week 🔥 ©️ Who would you pick as captain? @fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL

🇪🇺 #UEL Team of the Week@official_rafc 2⃣@crvenazvezdafk 2⃣@gnkdinamo 1⃣@CSKA_Sofia 1⃣@acmilan 1⃣@WolfsbergerAC 1⃣@SLBenfica 1⃣@CelticFC 1⃣@Ludogorets1945 1⃣



With a goal + assist for Milan last night, Man Utd loanee @DalotDiogo is among those to star in this week's XI pic.twitter.com/IWUCiYppfN