Philippe Clement prévient: "On peut en prendre 8 ou 9 contre Dortmund"

Philippe Clement prévient ses ouailles: une telle performance ne doit pas se reproduire, surtout en Ligue des Champions contre Dortmund. Il rappelle aussi à chacun quels sont les devoirs de l'équipe.

Cette semaine, la Ligue des Champions est encore au programme du Club Bruges. Il est vrai que les rencontres s'enchaînent mais Clement ne veut pas d'excuses: "La mentalité est aussi une qualité. Personne ne doit dire qu'il nous a manqué de la fraîcheur. La saison dernière, nous avons eu le même parcours avec les mêmes joueurs. Il n'y a pas d'excuse à avoir".

Ce mercredi, Dortmund se déplacera au Jan Breydel: "La préparation de ce match ne sera pas facile mais si on joue comme cela contre eux, on peut en prendre 8 ou 9. Je veux une réaction, non seulement mercredi mais aussi contre Ostende".

Clement en profite donc pour bien rappeler les devoirs de ses joueurs: la Ligue des Champions c'est bien, mais le championnat est un must: "Le championnat est très important pour le Club. Les joueurs doivent comprendre à quel point c'est important. Sinon, je devrai faire des choix".