Steve Mandanda a poussé un gros coup de gueule : "On est limite ridicule"

L'Olympique de Marseille nage en eaux troubles. Balayé par le FC Porto au stade du Dragão ce mardi soir (3-0), le club phocéen a donc enchaîné une douzième défaite consécutive en Ligue des Champions, égalant ainsi le triste record d'Anderlecht.

L'OM a encore perdu et se retrouve dernier de son groupe sans avoir marqué le moindre but. Steve Mandanda était déçu et en colère à l'issue de la rencontre. "C’est sûr quand on voit les résultats sur cette phase aller, on peut être inquiet. On va mesurer les propos, il y a plus de colère que de frustration. Pas mal de sentiment négatifs qui ressortent. Il va falloir se remettre en question. On n’est pas au niveau de cette compétition. Il faut montrer un autre visage, on est limite ridicule. On prend des buts stupides qui nous tuent les matches d’entrée. On est à zéro point. Il y a un cumul des Ligues des Champions passées. Tous ces éléments mis bout à bout, ça fait beaucoup. À nous de réagir et de montrer autre chose", a déclaré l'international français au micro de RMC Sport.

Le gardien marseillais a ensuite envoyé un message à ses coéquipiers. "Il y a des choses à dire qu’on doit se dire entre nous et que je ne vais pas dire ici. On doit assumer, le coach prend beaucoup, il nous protège beaucoup. Peu importe le schéma, l’organisation, c’est à nous de faire beaucoup plus. On doit assumer et ne pas se cacher. On est les premiers responsables de cette première phase qui est pourrie", a lâché Mandanda.