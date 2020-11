Sven Kums défend Coosemans après sa bévue : "Un exemple depuis deux ans"

Ce jeudi, Colin Coosemans a débuté entre les perches de Gand, pour la première fois depuis le 25 septembre ... 2019. Malheureusement pour lui, le portier est allé à la faute.

La suspension de Sinan Bolat et le test positif de Davy Roef ont permis à Colin Coosemans, initialement pas inscrit sur la liste européenne gantoise, de retrouver le onze de base de La Gantoise plus d'un an plus tard.

Malheureusement pour lui, Coosemans est allé à la faute sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, et Gand a concédé un 0/9. Le portier gantois a été très critiqué, mais son coéquipier Sven Kums a tenu à le défendre : "Deux ans sans matchs, deux ans à travailler dur. Deux ans à être un exemple pour tous. Rien d'autre que du respect, mon ami", déclare Kums via Instagram.