Avalanche de buts entre Courtrai et le Beerschot !

Le KVK était opposé au Beerschot pour le compte de la 12e journée de JPL.

Courtrai accueillait le Beerschot, un dauphin malmené au Guldensporenstadion par les hommes d'Yves Vanderhaeghe.

Jonckheere ouvrait le score dès la première minute de jeu, imité par Selemani (8e) quelques minutes plus tard.

Mais le Beerschot trouvait les ressources pour se relever : Bourdin (39e) juste avant la pause redonnait l'espoir aux Rats. Passeur sur la réduction du score, Holzhauser (49e) se transformait ensuite en buteur pour égaliser avant que Tissoudali (50e) ne donne l'avance aux visiteurs.

Toutefois, la remontada anversoise était gâchée par Mboyo qui égalisait sur penalty (57e) avant que Guèye (68e) ne redonne l'avance aux Merles, dans un scenario fou.

Mais une fois de plus, le Beerschot trouvait les ressources pour inverser la tendance : Bourdin (74e) égalisait et plantait au passage son doublé de l'après-midi. Et en toute fin de rencontre, Frans (88e) redonnait l'avantage aux Anversois. Une victoire qui échappe finalement aux visiteurs, suite à l'égalisation (cinq partout) de Sainsbury (90e+4) dans les tous derniers instants.

Au classement, le Beerschot manque l'occasion de prendre la tête de la JPL, alors que Courtrai rejoint la première partie de tableau.