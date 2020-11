Un Standard de Liège aux abois ramène un point inespéré de l'Antwerp

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège se déplaçait du côté du Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Après sa découvenue contre le Lech Poznan (3-1) jeudi en Europa League, le Standard de Liège avait à coeur de faire un résultat à l'Antwerp ce dimanche. Philippe Montanier a de nouveau effectué des choix forts. D'abord en titularisant le jeune Siquet au poste de back droit à la place de Jans pourtant plus expérimenté pour pallier l'absence de Fai toujours positif au Covid-19. Puis, en jouant à nouveau avec un faux-neuf et en laissant Avenatti sur le banc.

Pas de véritable round d'observation dans cette partie, l'Antwerp a décidé de débuter pied au plancher. Dieumerci Mbokani alertera d'abord Bodart avec une tête à bout portant qui passera juste à côté de son but (4e). Puis le buteur congolais tentera à nouveau sa chance mais verra le portier rouche sauver les meubles liégeois (5e). Deux minutes plus tard, c'est Bokadi qui empêchera le ballon de passer la ligne (7e). Les efforts anversois paieront puisque le matricule 1 ouvrira le score via une tête de Refaelov bien servi par Gerkens (10e), 1-0.

L'Antwerp continuera de presser le Standard afin de faire le break. Toutefois, les Rouches auront une belle occasion peu avant la demi-heure de jeu mais Boljevic, pourtant dans le rectangle adverse, ne cadrera pas sa frappe (25e). Bodart repoussera ensuite une frappe de Gerkens après une jolie combinaison anversoise (31e). Le premier tir cadré du matricule 16 viendra des pieds de Maxime Lestienne forçant ainsi Butez à repousser le ballon encorner (33e). Les troupes d'Ivan Leko auront ensuite la mainmise de la rencontre jusqu'à la pause (1-0).

En début de seconde période, Gerkens donnera des sueurs froides au Standard avec une déviation d'un centre de Juklerod (48e) et un tir qui filera à côté de la cage liégeoise (50e). L'Antwerp continuera de dominer son adverdsaire donnant ainsi l'impression d'assiéger les Rouches. Pourtant et ce contre toute attente, Lestienne égalisera de la tête sur corner (68e) 1-1.

Mbokani aura l'opportunité de redonner l'avantage aux siens mais le Congolais enverra son tir juste à côté (78e). Quelques minutes plus tard, Refaelov décochera une magnifique reprise déviée par Bodart sur son poterau droit sans quoi c'était but (83e), le Standard s'accroche. Le score ne bougera plus, les Rouches ramènent un point inespéré du Bosuil au vu de la rencontre.