🎥 Lukaku étale sa précision à l'entraînement, Drogba chambre

Romelu Lukaku a posté une vidéo sur son compte Instagram, montrant toute sa précision à l'entraînement. Didier Drogba a commenté avec humour.

Alors que les Diables se retrouvent cette semaine, Romelu Lukaku a posté une vidéo datant du rassemblement précédent et lors de laquelle il fait preuve d'une précision à toute épreuve face au but. Didier Drogba n'est cependant pas impressionné : "Tu as bien révisé tes leçons, mais en passant la ligne, c'est un peu trop facile", commente l'Ivoirien, idole et ami de "Big Rom".