L'Ecosse veut créer l'exploit!

L'Ecosse veut croire en sa bonne étoile et l'emporter en Sebie.

Dans le cadre des finales de barrages pour le prochain Euro, la Serbie reçoit l’Ecosse à Belgrade. Sur le papier, la sélection serbe possède une équipe de premier plan avec les Mitrovic, Tadic, Jovic, Kolarov, Milinkovic-Savic, Milivojevic ou Kostic. Seulement troisième de son groupe de qualification derrière l’Ukraine et le Portugal, la Serbie joue sa participation pour le prochain Euro sur ce match face à l’Ecosse. Au tour précédent, les hommes de Tumbakovic se sont imposés en Norvège grâce à un doublé du Laziale Sergej Milinkovic-Savic, entré en jeu en cours de rencontre. Absente de l’Euro 2016 en France, la Serbie était en revanche présente en Russie, où elle n’a pas réussi à sortir de la phase de poule, dominée par le Brésil et la Suisse.

En face, l’Ecosse a été la seule formation britannique à rater la qualification pour l’Euro 2016. Les Ecossais ne veulent pas revivre pareille situation et vont tout mettre en œuvre pour s’imposer. Au tour précédent, les protégés de Steve Clarke ont dominé Israël difficilement lors de la séance de tirs aux buts. Composée de joueurs évoluant principalement en Angleterre ou dans les grands clubs de Glasgow, l’Ecosse ne pourra pas compter sur le Magpie Fraser, blessé. La sélection écossaise n'a plus disputé la moindre compétition internationale depuis le Mondial français en 1998 et semble encore trop juste pour pouvoir s'imposer à Belgrade.

Cependant, l'esprit d'équipe de l'Ecosse pourrait faire pencher la balance en faveur de l'équipe au chardon. Vous pensez que les Ecossais vont s'imposer et se qualifier? Alors rendez-vous sur BERFIRST pour profiter d'une superbe cote de 5.75 !