Hernan Losada retrouve Anderlecht : "J'ai beaucoup de respect pour Kompany"

Hernan Losada affronte pour la première fois son ancienne équipe d'Anderlecht en tant qu'entraîneur. L'Argentin attend ce moment avec impatience, mais sans sentiments particuliers.

Ce dimanche, Hernan Losada va retrouver son compatriote Nicolas Frutos, avec qui il a repris contact. "Je ne connais que Nico là-bas. Tout est nouveau à Anderlecht depuis mon passage".

"Mais je vais être content de voir Nico. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas parlé pendant quelques années, mais nous avons récemment repris contact. Je l'ai vu la semaine dernière. J'ai beaucoup joué avec lui, également à Independiente. C'est une personne fantastique", explique l'entraîneur du Beerschot.

Losada a aussi dit un petit mot pour Vincent Kompany : "J'ai beaucoup de respect pour le footballeur et l'entraîneur qu'il est. Il fait preuve de beaucoup de dévouement, de beaucoup d'énergie. J'aime sa philosophie".

Entraîneur d'Anderlecht ? Un beau compliment !

Dans les journaux francophones, Thomas Chatelle a même mentionné que Losada pourrait parfaitement convenir à Anderlecht en tant qu'entraîneur à l'avenir. " (rires) Je connais bien Thomas. C'est un homme sensé qui a beaucoup de connaissances sur le football. Je suis donc heureux de recevoir ce compliment", a-t-il réagi d'un clin d'œil. "Mais je me sens super à l'aise au Beerschot. C'est un club idéal pour me permettre de continuer à me développer".

Au fait, saviez-vous que le seul but que Losada a marqué pour Anderlecht ... était contre le Beerschot au Kiel ? "En 2008", se souvient Losada. "Je n'ai pas fait la fête à l'époque par respect pour les fans ici. Au fond de mon cœur, je savais que j'allais revenir au Beerschot un jour".