Vincent Kompany en colère : "Je n'ai pas vu de joueurs combattifs cette fois"

Après chaque résultat décevant, Vincent Kompany avait réussi jusqu'ici à trouver du positif. Pas cette fois.

C'est un Vincent Kompany plutôt sombre qui a répondu aux questions après la défaite au Beerschot, et pour cause : la prestation d'Anderlecht était l'une des plus pauvres de la saison jusqu'ici. "Lors des points perdus précédemment, j'avais au moins vu mes joueurs se battre. Ce n'était pas le cas aujourd'hui", regrette l'entraîneur du RSCA, qui reconnaît avoir haussé le ton cette fois.

"Oui, j'ai été dur avec mes joueurs. J'ai pris à partie des joueurs. Je suis furieux", lance Kompany. "Certains gars n'ont pas fait leur job aujourd'hui. C'est déjà arrivé que je ne puisse pas vraiment leur reprocher quoi que ce soit, mais cette fois, ça manquait d'intensité". La passivité lors des contres adverses, notamment, est pointée du doigt : "D'habitude, nous ne laissons rien passer en contre-attaque. Aujourd'hui, nous avions toujours un mètre de retard".

Une réaction attendue

Désormais, il faudra réagir et ce dès la semaine, à l'entraînement. "Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Certaines équipes réagissent d'elles-mêmes dans ce genre de situation, d'autres ont besoin de vous pour que vous les poussiez encore plus. J'espère que ça n'arrivera plus, que c'était un jour sans. Parce que je ne vois généralement pas ça dans le chef de mon équipe", regrette Kompany.

"C'était mauvais offensivement, défensivement. Il fallait que chacun remplisse ses tâches avec plus de sérieux. Quand on a mis le nez à la fenêtre, on a bien vu que c'était possible, on était bien mieux dans le match. Le changement de Verschaeren ? Il n'était certainement pas le seul coupable. Il faut chercher des solutions en équipe", conclut le coach anderlechtois.