Le programme de dingue de Mouscron n'effraie pas Alessandro Ciranni

Mouscron s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de Genk, avant d'avoir un calendrier démentiel.

Mouscron n'avait plus joué depuis 6 semaines, et cette "nouvelle saison" a commencé par une défaite. Durant les prochaines semaines, les Hurlus vont jouer tous les trois jours et cela risque de peser dans les jambes.

"Nous sommes un gros groupe, qui a faim", a déclaré Alessandro Ciranni après la rencontre à Genk. "Le banc est aussi prêt à jouer. Mercredi, on sait que ce sera un autre match contre le Cercle de Bruges. C'est une nouvelle opportunité de prendre trois points, ça aide aussi à ce que la défaite ne reste pas trop dans la tête".

La première période de Mouscron sur la pelouse de la Luminus Arena doit servir de base aux Hurlus: "Notre prestation a donné de la confiance au groupe. C'est juste dommage d'avoir encaissé ce but juste avant la mi-temps. Physiquement nous sommes préparés à ce qui nous attend".