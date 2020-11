Obbi Oularé frustré : "Normalement, on a des explications, je n'en ai pas reçu ..."

Obbi Oularé, auteur d'un bon match face au Lech Poznan, a été remis sur le banc par Philippe Montanier. L'attaquant n'était pas ravi.

Au terme d'un Clasico insipide qu'il n'aura pas débuté, Obbi Oularé, laissé sur le banc et monté au jeu sans pouvoir faire la différence, s'est exprimé au micro d'Eleven Sports : "J'avais coché ce match, c'est ma troisième saison et je n'avais pas encore pu disputer de Clasico à cause de mes blessures", souffle le Standardman, déçu. "J'étais bien dedans, j'ai disputé une bonne mi-temps ce jeudi (en Europa League face au Lech Poznan, nda) ... mais ce sont les décisions du coach".

Une décision qu'Oularé ne comprend pas vraiment. "Ces décisions, il faut les accepter et normalement, on reçoit des explications avant le match. Je n'en ai pas reçu. Je suppose donc que je n'en recevrai pas. Mais c'est comme ça", conclut l'attaquant du Standard.