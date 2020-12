Luc Nilis: des conseils pour les attaquants du Sporting, et pour Vincent Kompany?

Si on s'en tient aux constats du match de dimanche contre le Standard, Luc Nilis aura du travail avec les attaquants du Sporting d'Anderlecht. Arrivé lundi, l'ancien buteur du Sporting aurait 'pris en mains' Paul Mukairu, Mustapha Bundu et Lukas Nmecha.

Mais Luc Nilis a, peut-être, également quelques précieux conseils à distiller à Vincent Kompany. Il n'a pas seulement empilé les buts avec Anderlecht durant sa carrière, mais aussi au PSV. Et il insiste: les automatismes ont toujours joué un rôle durant sa carrière.

"J'ai souvent joué avec des équipiers qui me connaissaient par cœur. Chaque course, chaque appel, ils savaient. Et c'est un problème dans le foot actuel: les entraîneurs ont tendance à trop souvent changé leur onze de base", estime l'ancien Diable Rouge dans un entretien accordé au Mid-postcast.

Luc Nilis a d'ailleurs côtoyé l'un des plus grands attaquants du 21e siècle: Ronaldo, avec qui il a joué au PSV. "Ca a matché dès qu'il est arrivé du Brésil. Je lui donnais des assists et lui disait où il devait courir. J'étais déjà un peu son entraîneur d'attaquant, oui. Il était incroyable: autant avec que sans le ballon."