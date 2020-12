Mouscron: 'homme du match' contre Bruges, écarté pour la réception du STVV

De retour et très bon contre le Club de Bruges, le Français est à nouveau écarté du groupe pour l'importantissime réception du STVV.

L'Excel Mouscron recevra le STVV, ce mardi, dans un match d'alignement qui vaudra son pesant d'or. La lanterne rouge reçoit en effet le 16e de Pro League, alors que quatre petits points, seulement, séparent les deux équipes.

Et Jorge Simao a dû faire des choix. Il avait laissé Fabrice Olinga et Xadas étaient au repos samedi dernier, ils sont de retour dans le groupe. Charles-Andréas Brym et Dimitri Mohamed, élu homme du match par les supporters samedi, sont, pour leur part laissés sur la touche.