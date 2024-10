La défense du club n'y a rien changé : une tuile pour Felice Mazzu face au Standard

Billal Brahimi a été exclu suite à ses deux cartes jaunes contre Genk. Il manquera bien les deux prochains matchs de Saint-Trond.

Nous vous en parlions hier, Billal Brahimi risquait trois matchs de suspension pour son dérapage à la suite de son exclusion dans le derby limbourgeois. Saint-Trond a tenté d'alléger la sanction devant la commission disciplinaire.

Emmené par l'avocat Ben Leyman, le club a soutenu que le Franco-algérien n'avait pas dit "Vous les arbitres, vous êtes de la merde" comme mentionné, mais bien "You were shit today, you killed our game" rapporte Het Belang van Limburg.

"Si le parquet fédéral veut poursuivre des joueurs pour une telle déclaration, il devra le faire avec un grand nombre de joueurs. Je demande votre compréhension après l'expression d'émotion d'un joueur qui a disputé un match chargé au cours duquel son équipe a reçu un carton rouge précoce. Et dans lequel il a lui-même été expulsé du terrain après deux cartons jaunes, dont le premier était très léger" a continué l'avocat.

L'émotion pas considérée comme circonstance atténuante

Brahimi a lui aussi pris la parole, s'excusant en français : "J'étais fatigué physiquement et mentalement après un match difficile. Avec cette déclaration, j'ai libéré une certaine frustration. Après tout, je me sentais coupable d'avoir encaissé notre premier but parce que j'avais perdu le ballon et j'avais l'impression d'avoir reçu un premier carton jaune injustifié. Ma déclaration n’était certainement pas dirigée contre l’arbitrage en général".

Mais cela n'a pas suffi : la commission disciplinaire a maintenu la suspension de trois matchs (dont un avec sursis) assortie d'une amende de 2500 euros. Le maître à jouer des Canaris manquera donc les matchs contre Westerlo et le Standard. Une absence dont Felice Mazzu se serait bien passé après la première défaite de l'équipe depuis son arrivée.